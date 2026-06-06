Viajar este sábado en Salta: cuáles son las rutas con mayores riesgos para los conductores

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables este sábado 6 de junio, aunque las autoridades recomendaron circular con extrema precaución debido a la presencia de neblinas matinales, lloviznas, baches y sectores con trabajos viales.

El informe difundido por Defensa Civil señala que las mayores complicaciones se registran en corredores clave del norte provincial, los Valles Calchaquíes y la Puna, donde además se suman animales sueltos, banquinas deterioradas y maquinaria pesada trabajando sobre la calzada.

La Ruta 34, entre las más comprometidas

Uno de los corredores con más advertencias es la Ruta Nacional 34, especialmente en los tramos Pichanal-Embarcación, Embarcación-General Mosconi y Tartagal-Salvador Mazza.

Allí se reportan baches de grandes dimensiones, animales sueltos, calzadas irregulares y falta de mantenimiento. También se recomienda especial atención en el empalme con la Ruta Nacional 50, donde el tránsito de camiones es intenso.

Precaución en la Ruta 68 y la Ruta 40

En los Valles Calchaquíes, la Ruta Nacional 68 presenta sectores con acumulación de agua y riesgo de deslizamientos, especialmente entre Garganta del Diablo y Cafayate. Además, Vialidad Nacional realiza tareas en la zona de La Yesera.

Por su parte, la Ruta Nacional 40 mantiene varios tramos con maquinaria pesada trabajando, entre ellos Seclantás-Cachi, Cachi-La Poma y sectores cercanos a la Quebrada de las Flechas, donde continúan obras de recuperación vial.

Atención en la Puna y La Caldera

La Ruta Nacional 51, que conecta con la Puna salteña, presenta sectores resbaladizos por hielo y falta de mantenimiento, principalmente entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas. También se reportan trabajos de maquinaria en dirección al Paso de Sico.

Mientras tanto, la Ruta Nacional 9, en el tramo de La Caldera, registra baches, banquinas irregulares y sectores angostos donde se recomienda reducir la velocidad y mantener distancia de seguridad.

Neblinas en el Valle de Lerma

En Salta Capital y alrededores, las principales advertencias están vinculadas a las neblinas y a trabajos que se desarrollan sobre la Circunvalación Oeste, donde se solicita circular con precaución.

Las autoridades recordaron que el estado de las rutas puede modificarse durante la jornada por cuestiones climáticas y recomendaron consultar los reportes actualizados antes de emprender viajes largos.