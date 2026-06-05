Banco Macro busca consolidarse como socio financiero de la minería en el NOA

Banco Macro participó del primer BRITDAY 2026, organizado por BritCham Argentina, bajo el lema “Fortaleciendo el corredor de inversión UK-NOA”.

El encuentro reunió en Salta a autoridades provinciales, representantes diplomáticos, empresas e inversores para analizar oportunidades de desarrollo entre el Reino Unido y el Noroeste Argentino, con foco en minería, energía, infraestructura y servicios especializados.

La apertura estuvo a cargo del gobernador Gustavo Sáenz, el embajador británico David Cairns y el presidente de BritCham Argentina, Gonzalo Ketelhohn.

Macro apunta a la minería

Durante la jornada, Juan Mazzón, director de Estrategia de Banco Macro, aseguró que la entidad busca ocupar un rol central en el financiamiento y acompañamiento del sector.

“Queremos ser el banco líder, el socio estratégico de la minería”, afirmó.

El ejecutivo remarcó que la entidad creó en 2021 una vertical específica para minería y que busca actuar como nexo entre las empresas del sector, los gobiernos locales y toda la cadena de valor.

Litio, inversiones y crecimiento

Mazzón sostuvo que la minería argentina atraviesa una transformación estructural. Según los datos expuestos, las exportaciones mineras alcanzaron los USD 6.000 millones en 2025, mientras que el litio registró exportaciones por USD 915 millones.

Además, señaló que en el primer trimestre de 2026 las exportaciones mineras crecieron 82% interanual y que el litio avanzó 112%.

El sector cuenta con 325 proyectos activos en el país, de los cuales el 82% se encuentra en etapa temprana, lo que marca el potencial de crecimiento para provincias como Salta.

Presencia en el NOA

Banco Macro destacó su presencia territorial en el interior del país y especialmente en el NOA, donde cuenta con más de 240 puntos de atención.

La entidad remarcó que su cobertura alcanza zonas estratégicas vinculadas al triángulo del litio, lo que le permite posicionarse como actor financiero para empresas, proveedores y proyectos mineros de la región.