Festival por Ni Una Menos: habrá música, cine, feria y performances en el Cuchi Leguizamón

La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta llevará adelante este sábado 6 de junio un festival cultural en el marco de los 11 años del movimiento Ni Una Menos, con una amplia agenda de actividades artísticas y comunitarias.

La propuesta se desarrollará entre las 15 y las 22 horas en el Anfiteatro Cuchi Leguizamón, ubicado en el Parque San Martín, y contará con la participación de más de 20 artistas locales.

En diálogo con N&N, por Aries, la referente de Mujeres Trans Argentina e integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista, Pía Ceballos, destacó la importancia de sostener espacios de encuentro y reflexión.

"Nos hemos encontrado en las calles miles y miles de mujeres para decir Ni Una Menos, para decir que acá estamos y que vamos a proteger a nuestras niñas y adolescentes", expresó.

Música, cine y economía popular

La jornada incluirá espectáculos musicales, proyecciones audiovisuales, performances, poesía, intervenciones artísticas y una feria de emprendedoras.

Según explicó Ceballos, también se impulsará un espacio de intercambio y economía popular.

"Desde las 15 horas hasta las 22 horas se va a realizar una feria y también el trueque. Es una economía barrial, popular y feminista", señaló.

Entre las actividades previstas habrá rap, jazz, blues, coplas, candombe, cine documental y presentaciones de artistas vinculadas a los movimientos feministas y de la diversidad.

Convocatoria abierta

La organización invitó a toda la comunidad a participar del encuentro que busca combinar expresiones culturales con debates sobre derechos, violencia de género y diversidad.

El ingreso será libre y gratuito.