De Bolivia a Salta: Gendarmería lo detuvo en “Los Gomones” con más de cinco kilos de cocaína

Un hombre fue detenido en Salta cuando intentaba ingresar al país con más de cinco kilos de cocaína a través de un paso no habilitado en la zona de Aguas Blancas, en el límite con Bolivia.

Según informó Gendarmería Nacional en su sitio oficial, el procedimiento ocurrió en inmediaciones del paso conocido como Los Gomones, donde efectivos del Destacamento Móvil 3 y de la Sección Aguas Blancas, dependiente del Escuadrón 20 Orán, detectaron al involucrado cuando cruzaba por un sendero no autorizado.

La droga estaba en una mochila

Durante el control preventivo, los gendarmes revisaron la mochila del hombre en presencia de testigos y encontraron paquetes rectangulares de color amarillo, con características compatibles con el transporte de estupefacientes.

La Sede Fiscal Descentralizada de Orán dispuso el traslado del involucrado y sus pertenencias a la unidad.

Secuestro y detención

Personal de Criminalística realizó la prueba de campo sobre los paquetes, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 5 kilos 540 gramos.

Finalmente, el magistrado interviniente ordenó el secuestro de la droga y la detención del hombre.