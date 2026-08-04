Escándalo en Belgrano: demoran a Facundo Moyano tras la denuncia de una mujer

El jefe del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) y exdiputado nacional, Facundo Moyano, fue demorado este martes por la madrugada en el barrio porteño de Belgrano. La intervención policial ocurrió alrededor de las 5, luego de que una joven de 23 años saliera corriendo de un edificio ubicado sobre la Avenida del Libertador al 5.400 denunciando una agresión.

El reporte publicado por el diario Los Andes detalló que el dirigente siguió a la mujer a la calle, donde terminó interceptado por efectivos policiales. Según los primeros informes, ambos habrían mantenido una discusión previa y se encontraban bajo los efectos de sustancias estupefacientes, por lo que Moyano fue trasladado a la comisaría 13A para prestar declaración.

Personal de emergencias médicas asistió en el lugar a la víctima, quien sería pareja del referente gremial, y resolvió su traslado al hospital Pirovano. Las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer la secuencia de lo ocurrido.