Detuvieron a una sospechosa de robar el arma de un policía en un boliche

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, dirige la investigación por el robo de un arma reglamentaria perteneciente a un efectivo policial que prestaba servicio adicional en un local bailable de la ciudad de Salta.

El hecho ocurrió el pasado 18 de julio, cuando el damnificado intervenía para controlar una gresca en el interior del establecimiento y advirtió que le habían sustraído una pistola reglamentaria calibre 9 milímetros, con su cargador y 17 cartuchos.

A partir de diversas tareas investigativas desarrolladas por la División Investigaciones Este, que incluyeron el análisis de registros fílmicos, entrevistas, relevamiento de redes sociales y análisis de comunicaciones telefónicas, se logró identificar a una mujer como principal sospechosa de la sustracción.

Con los elementos de convicción reunidos, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento, secuestro y detención, medidas que fueron concretadas. Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares y prendas de vestir de interés para la investigación, mientras que la sospechosa fue detenida.

El fiscal Ruiz de los Llanos representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria y de control de legalidad del procedimiento. La mujer fue imputada provisionalmente como presunta autora de los delitos de hurto simple y portación ilegítima de arma de fuego de guerra, en concurso real. Tras escuchar a las partes, la jueza Romero Nallar hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso su prisión preventiva por el término de 15 días.