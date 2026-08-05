Hallan sin vida a un hombre en el macrocentro y esperan las pericias del CIF

La Policía de Salta investiga la muerte de un hombre que fue encontrado sin vida este miércoles por la mañana en calle Rondeau 1100, entre Virgilio Tedín y Santa Fe, en barrio Hernando de Lerma.

En N&N por Aries, el director general de Seguridad, comisario general Darío Guzmán, informó que el cuerpo fue hallado tras un llamado realizado por vecinos alrededor de las 9.30. El lugar quedó inmediatamente preservado para el trabajo de los peritos.

Esperan al CIF para determinar las causas

El jefe policial indicó que, a simple vista, se trata de un hombre joven y que hasta el momento no se observaron signos evidentes que permitan establecer las causas de la muerte.

Por ese motivo, personal de Criminalística y el médico legal deberán realizar las pericias correspondientes antes de avanzar con la investigación.

La víctima aún no fue identificada

Guzmán explicó que la persona todavía no fue identificada y evitó confirmar si se trataba de alguien en situación de calle, una versión que comenzó a circular entre vecinos.

"Estamos tomando declaraciones a las personas que estaban en la zona, pero no queremos adelantarnos hasta tener datos concretos", señaló.