Orán: una mujer fue detenida tras el incendio de una camioneta

La fiscal penal Daniela Murúa, interina en la Fiscalía Penal 3 de Orán, imputó de forma provisional a una mujer de 25 años, como autora del delito de incendio doloso, previsto en el artículo 186, inciso 1° del Código Penal.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que permanezca detenida.

Según las actuaciones, el hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 31 de julio, en un domicilio del barrio Libertad de la ciudad de Orán, donde el propietario de una camioneta denunció que el vehículo, que se encontraba estacionado frente a la vivienda, había sido incendiado.

Presuntamente, la camioneta habría sido rociada con un líquido inflamable y luego prendida fuego, provocando un incendio que afectó la parte frontal del rodado y ocasionó daños en el motor.

Una vez sofocado el foco ígneo, la sospechosa regresó al lugar a bordo de una motocicleta y habría comenzado a arrojar piedras contra el domicilio.

El damnificado logró retenerla hasta la llegada del personal policial, que procedió a su demora. En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos y personal de Criminalística, quienes extinguieron el incendio, realizaron las pericias correspondientes y relevaron la escena.

Al fundar la imputación, la Fiscalía consideró que la conducta atribuida a la acusada generó un peligro común, en razón de que el incendio de un automotor con combustible en su interior implicó un riesgo para las personas y los bienes ubicados en las inmediaciones, circunstancia por la cual calificó provisoriamente el hecho como incendio doloso.