El 24 de agosto será el ‘Día Provincial en honor a la Guerra Gaucha’

En sesión ordinaria, el Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que establece declarar el 24 de agosto de cada año como el ‘Día Provincial en honor a la Guerra Gaucha’.

“Güemes no luchó solo y una de esas personas que lucho fue Luis Burela y Saavedra, que en 1814 encabeza el levantamiento de los Valles antes de que Güemes se haga cargo de la rebelión del norte”, describió el diputado de Cerrillos, Luis Albeza.

Explicó que la premisa es poner en valor la lucha de salteños y salteñas, y que la guerra gaucha no fue una hazaña de un hombre extraordinario, sino que fue un logro organizado con muchos participantes.

“Proponemos reconocer lugar, momentos y los hombres y mujeres que encendieron esa gesta popular”, señaló.

En tanto, el legislador relató que en 1814, cuando el Ejército del Norte se encontraba en retirada, aparece la figura de Luis Burela y Saavedra, que era un hacendado de Chicoana que decidió valorar lo colectivo antes que lo individual.

“Esta acción que tomamos no busca enfrentar reconocimientos, busca completar una historia y amplía la historia de la revolución. Elegimos esta fecha porque reconoce la figura de Burela y Saavedra”, describió.

Finalmente, Albeza apuntó que el proyecto también declara a Chicoana como capital simbólica de la provincia ya que se trata del lugar donde comenzó la resistencia gaucha.

El proyecto, aprobado, pasa el Senado en revisión.