Violento enfrentamiento entre familias en Colonia Santa Rosa

Cinco hombres fueron detenidos tras un violento enfrentamiento entre grupos familiares registrado el sábado en Colonia Santa Rosa, en el departamento Orán. El episodio dejó tres personas lesionadas, que fueron asistidas en el hospital local.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 2 de Colonia Santa Rosa, dependiente del Distrito de Prevención 8, quienes iniciaron una investigación a partir de los registros audiovisuales del hecho y de la información aportada por vecinos para identificar a los involucrados.

Con el avance de las tareas investigativas, la Policía desplegó un operativo de búsqueda y rastrillaje con la colaboración de personal de Infantería de Pichanal y Orán. Como resultado, cinco hombres mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

Durante los procedimientos también se secuestró una escopeta, un arma blanca tipo machete y dos cartuchos, elementos que serán incorporados a la investigación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal de Pichanal y del Juzgado de Garantías de Orán, que continúan con las actuaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados.