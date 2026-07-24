Jama y Sico cerrados por el clima y demoras en Aguas Blancas: así están los pasos fronterizos

Las condiciones climáticas mantienen cerrados este viernes los pasos internacionales de Jama y Sico, mientras que en los cruces hacia Bolivia se registran demoras por controles de seguridad.

El Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, permanece cerrado por un temporal de agua y viento blanco en rutas chilenas. En la zona se informaron temperaturas de hasta cuatro grados bajo cero y ráfagas de alrededor de 30 kilómetros por hora.

También continúa cerrado temporalmente el Paso Sico, en San Antonio de los Cobres, por acumulación de nieve, hielo sobre la calzada y fuertes vientos. La mínima prevista es de cinco grados bajo cero y la máxima de nueve.

En tanto, el Paso Socompa permanece cerrado al tránsito vehicular y funciona únicamente como paso ferroviario.

Demoras hacia Bolivia

El Paso Aguas Blancas–Bermejo se encuentra habilitado las 24 horas a través del puente internacional, aunque se advirtió sobre demoras por controles de Gendarmería Nacional.

Una situación similar se registra en Puerto Chalanas, habilitado de 7 a 19, donde también se reportaron demoras por controles y una mayor presencia de organismos de seguridad.

El Paso Salvador Mazza–Yacuiba funciona con normalidad durante las 24 horas.

Los otros pasos habilitados

El Paso El Condado–Los Toldos–La Mamora se encuentra habilitado las 24 horas.

También está habilitado el Paso Misión La Paz–Pozo Hondo, que conecta Argentina con Paraguay, entre las 7 y las 20.

El parte informa además que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad