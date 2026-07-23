“¿Por qué no hay coyas en la Corte?”: plantean el debate sobre racismo en la Justicia salteña

Imagen Archivo

El debate sobre racismo en Argentina debería dejar de concentrarse únicamente en discusiones como la composición de la Selección y mirar también quiénes llegan a los espacios de poder.

Así lo planteó Alejandro Mamani, referente de Identidad Marrón, en diálogo con N&N, por Aries.

Mamani sostuvo que Argentina no es “particularmente racista” respecto del resto de América Latina, pero consideró que existen desigualdades raciales que se vuelven visibles cuando se observa la composición de instituciones como el Poder Judicial.

“Si hay racismo en Argentina, es el racismo que hay en el resto de Latinoamérica. No somos particularmente racistas”, sostuvo.

De la Selección a la Corte

El referente cuestionó que buena parte de la discusión internacional se haya centrado en la pregunta sobre por qué no hay jugadores negros en la Selección argentina.

Para Mamani, ese interrogante no necesariamente refleja cómo funciona el racismo en el país, donde las categorías de discriminación suelen estar vinculadas a personas de piel marrón, rasgos indígenas y sectores populares.

A partir de allí, llevó el debate al plano local.

“Quizás una pregunta más útil sería: ¿por qué no hay coyas en la Corte Suprema salteña o en el Poder Judicial salteño?”, planteó.

Quiénes acceden a los mejores cargos

Mamani amplió el cuestionamiento hacia otros ámbitos del Estado.

“¿Por qué no hay marrones en el Poder Judicial argentino, en las Cortes Supremas de Argentina, en los lugares con buenos sueldos del Estado?”, preguntó.

Para el referente de Identidad Marrón, analizar quiénes ocupan esos espacios permitiría discutir el racismo desde una perspectiva menos abstracta y más vinculada con el acceso al poder, al empleo y a las oportunidades.

Su propuesta apunta a “mapear étnicamente” instituciones y cargos para observar si existe una representación acorde con la composición social de cada provincia.