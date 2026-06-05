Salta suma un nuevo juez federal: aprobaron el pliego de Diego Anzorreguy

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad el pliego de Diego Anzorreguy para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Salta, durante una sesión marcada por fuertes cruces políticos.
Judiciales05/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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En una sesión polémica realizada este jueves, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad 74 pliegos judiciales, entre ellos el del abogado Diego Anzorreguy, quien fue designado como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Salta.

Anzorreguy había encabezado el orden de mérito del concurso para cubrir la vacante. Actualmente se desempeña como secretario de Fiscalía en la Unidad de Leyes Especiales, donde interviene en investigaciones vinculadas a delitos complejos.

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Durante el debate, distintos senadores defendieron la necesidad de avanzar con las designaciones para cubrir vacantes en la Justicia Federal y garantizar un mejor acceso al servicio de justicia en las provincias.

Con esta aprobación, Salta contará con un nuevo magistrado federal para uno de los juzgados clave de la provincia.

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