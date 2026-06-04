Realizarán un operativo de castración y vacunación para mascotas en el San Javier

La Municipalidad informa que este viernes 5 de junio se llevará adelante un operativo especial de bienestar animal en las inmediaciones del Relleno Sanitario San Javier, donde se brindarán servicios gratuitos de castración, vacunación antirrábica y control veterinario para perros y gatos.

Matias Peretti, subsecretario de Bienestar Animal y Zoonosis , expresó que «la actividad se realizará de 8.30 a 16 hs tiene como objetivo promover la tenencia responsable de mascotas, prevenir enfermedades y contribuir al cuidado de la salud pública, beneficiando tanto a los animales como a las familias que residen en la zona».

Durante la jornada, profesionales veterinarios realizarán controles sanitarios, aplicarán vacunas antirrábicas y efectuarán intervenciones de castración programadas, acciones fundamentales para reducir la proliferación de animales en situación de vulnerabilidad y prevenir la transmisión de enfermedades.

Cintia Ramos, directora del hospital escuela de la Ucasal, manifestó que «invitamos a los vecinos a participar y acercar a sus mascotas para acceder a estos servicios gratuitos, contribuyendo entre todos a una comunidad más saludable y responsable con el cuidado animal».

«Particularmente vamos a estar detectando enfermedades o situaciones que luego podrán ser derivadas para su tratamiento», remarcó Ramos.

Desde el municipio destacaron que este operativo forma parte de las políticas permanentes de protección animal y salud comunitaria, buscando garantizar mejores condiciones de bienestar para los perros y gatos que habitan en el sector, como así también proteger la salud de las personas.