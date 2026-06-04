Según el Gobierno, cayeron las denuncias por robos violentos en Salta

Salta registró una baja en los robos agravados por lesiones o muertes durante 2025, según el informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

De acuerdo con el relevamiento del Ministerio de Seguridad de la Nación, la provincia pasó de 1.614 hechos en 2024 a 1.306 en 2025, lo que representa una caída del 19,4%.

En Salta, crecieron casi 90% los casos por tenencia simple de drogas

Menos hechos violentos contra la propiedad

La tasa también descendió: de 109,0 a 87,9 hechos cada 100 mil habitantes. El dato resulta relevante porque mide robos con mayor nivel de violencia, es decir, aquellos que derivaron en lesiones o muertes.

A nivel nacional, este tipo de delito mostró un comportamiento distinto: los robos agravados crecieron 45,3%, al pasar de 5.709 a 8.293 hechos.

Un dato sensible para la vida cotidiana

La baja impacta en uno de los temas que más preocupan a los vecinos: la inseguridad en calles, comercios y viviendas. Aunque el informe muestra una mejora en este indicador, los hechos violentos siguen siendo un punto central del reclamo ciudadano.