Los homicidios bajaron más del 30% en Salta, según un informe nacional

La provincia de Salta registró una importante reducción en los casos de homicidios dolosos durante 2025, de acuerdo con los datos difundidos por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según el informe, la provincia pasó de 68 víctimas de homicidios dolosos en 2024 a 47 en 2025, lo que representa una disminución interanual del 31,2%.

Además, la tasa de homicidios cayó de 4,6 a 3,2 víctimas cada 100 mil habitantes, ubicándose por debajo del promedio nacional, que fue de 3,6 cada 100 mil habitantes.

El relevamiento muestra que Salta se encuentra entre las provincias que registraron las mayores caídas en este indicador durante el último año, junto con jurisdicciones como Santiago del Estero, San Luis, Corrientes y Entre Ríos.

Los datos forman parte del informe anual elaborado por el SNIC, organismo que reúne las denuncias y registros aportados por las fuerzas de seguridad provinciales y federales de todo el país.