Clínicas y sanatorios podrán regularizar deudas con un plan de hasta 60 cuotas

El régimen alcanza a establecimientos de salud con internación. Permitirá regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social vencidas hasta el 31 de mayo de 2026.
 
Argentina04/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un régimen especial de facilidades de pago para establecimientos de salud con internación, como clínicas y sanatorios.

La medida busca que el sector pueda regularizar deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social, incluidas obligaciones vencidas y multas aplicadas hasta el 31 de mayo de 2026.

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Cómo será el plan de pagos

El plan permitirá cancelar deudas en hasta 60 cuotas mensuales, con un pago a cuenta del 3% del total adeudado.

Cada cuota tendrá un monto mínimo de $50.000 y la adhesión podrá realizarse desde el 9 de junio hasta el 30 de septiembre de 2026.

Impacto en el sistema de salud

La medida apunta a sostener la actividad de instituciones que prestan servicios esenciales y que atraviesan dificultades económicas.

Para clínicas y sanatorios salteños, el régimen puede representar una herramienta para ordenar deudas sin comprometer la continuidad de la atención

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