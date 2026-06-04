Aumentan los planes de salud de la Caja de Ciencias Económicas en Salta

La Caja de Seguridad Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta dispuso una actualización de las cuotas correspondientes a los distintos planes de cobertura médica que ofrece a sus afiliados.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General Nº 832 y comenzará a aplicarse a partir de agosto de 2026.

Entre los valores informados, el Plan Integral tendrá una cuota de $183.000 para el afiliado titular, mientras que el Plan Básico costará $134.150 para la misma categoría.

Nuevos valores para los afiliados

La actualización también alcanza a los grupos familiares incluidos dentro de cada cobertura, con montos diferenciados para cónyuges, hijos y otros integrantes a cargo.

Además, la resolución fija nuevos importes para los planes Integral Plus, Básico Plus, Coseguro, Jubilado Plus e Integral Mayor de 65 años, cuyos valores oscilan entre los $69.700 y los $405.000, según la modalidad elegida.

Impacto en los profesionales

La medida afecta a contadores, licenciados en administración, economistas y demás matriculados que integran la Caja y utilizan sus servicios de cobertura médica.

Con la actualización, los afiliados deberán afrontar un mayor costo mensual para mantener la cobertura, en un contexto de incrementos sostenidos en los gastos vinculados a la atención de la salud.

La resolución también establece criterios para determinar diferencias de pago al alcanzar los 65 años, de acuerdo con la antigüedad de afiliación de cada profesional.