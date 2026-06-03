Salta despertó entre bancos de niebla y un paisaje completamente cubierto

La ciudad de Salta amaneció este miércoles con una densa niebla que redujo considerablemente la visibilidad en distintos sectores, especialmente en la zona sur de la capital.

Uno de los puntos más afectados fue el área donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, una terminal aérea que diariamente recibe y despacha decenas de vuelos nacionales e internacionales.

Durante las primeras horas de la jornada, la niebla cubrió gran parte de los accesos al aeropuerto y sectores aledaños, generando un paisaje inusual para conductores y vecinos que transitaron por la zona. La baja visibilidad obligó a extremar las precauciones en rutas y avenidas cercanas.

Recomiendan a quienes circulen durante las primeras horas de la mañana hacerlo con luces bajas encendidas, mantener una distancia prudente entre vehículos y reducir la velocidad para evitar accidentes.