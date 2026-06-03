Reforma de la Carta Orgánica: “Teníamos una oportunidad de oro y muchas veces se priorizó la política”

La convencional constituyente Carina Iradi realizó un balance del proceso de reforma de la Carta Orgánica Municipal de Salta y aseguró que las expectativas iniciales de construir consensos para mejorar el funcionamiento de la ciudad se vieron condicionadas por el peso de las mayorías dentro de la Convención.

En Agenda Abierta, Iradi recordó que, tras ser elegida, asumió la tarea con la expectativa de contribuir a una normativa que marque el rumbo institucional de la capital salteña durante las próximas décadas.

"Sentíamos que teníamos una oportunidad de incidir en cómo va a transcurrir la vida de los ciudadanos salteños durante los próximos 20 o 30 años. Por eso estudiamos, analizamos experiencias de otras provincias y trabajamos en propuestas concretas", expresó.

Sin embargo, sostuvo que al comenzar las deliberaciones se encontraron con una dinámica diferente a la esperada. "La realidad de ser un bloque minoritario fue un choque fuerte. Más allá de los discursos iniciales sobre despolitizar la Convención, en los hechos terminó imponiéndose el número y muchas veces también una lógica vinculada a promesas de campaña", afirmó.

La convencional remarcó que el rol de los constituyentes no era el mismo que el de legisladores o dirigentes partidarios, sino que consistía en revisar y actualizar la Carta Orgánica Municipal para fortalecer la autonomía y mejorar la prestación de los servicios públicos.

Uno de los puntos donde, según relató, quedaron más expuestas las diferencias entre los bloques fue el debate sobre la regulación del turismo dentro del nuevo texto.

Iradi explicó que desde su espacio presentaron observaciones técnicas y dictámenes de minoría para evitar modificaciones que, a su criterio, podían afectar el desarrollo de políticas públicas estratégicas para la ciudad.

Como ejemplo, mencionó la discusión sobre el rol del Estado en la promoción turística y destacó la importancia de infraestructura pública como el estadio Delmi y el Centro de Convenciones, que permiten la llegada de espectáculos y eventos de gran escala con impacto económico en distintos sectores.

"Hay inversiones que el sector privado no realiza porque requieren una mirada integral. Cuando llega un artista internacional no solo se beneficia la hotelería o la gastronomía, también trabajan técnicos, sonidistas, transportistas y muchos otros sectores", señaló.

La convencional indicó que las advertencias realizadas inicialmente en comisión no fueron atendidas, ni tampoco durante las primeras discusiones en el plenario. Según afirmó, recién después de que el tema tomó estado público se produjo una revisión de algunos artículos.

"Hubo que dar marcha atrás y buscar consensos. Incluso se modificaron aspectos del reglamento para corregir situaciones que entendíamos que no eran las adecuadas", explicó.

En ese sentido, valoró que finalmente se hayan revisado algunas decisiones para evitar consecuencias negativas para la ciudad.

"Podíamos haber dejado que avanzara el texto y que otros asumieran el costo político, pero entendimos que quienes terminan pagando las consecuencias son los vecinos. Por eso insistimos en corregir lo que considerábamos un error", concluyó Iradi.