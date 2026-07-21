Serrudo llamó a elecciones en UTM
Política21/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
Los comicios se realizarán el 11 de septiembre y definirán las autoridades del gremio para el período 2026-2030.
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