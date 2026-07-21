Serrudo llamó a elecciones en UTM

La Unión de Trabajadores Municipales de Salta (UTM) puso en marcha el proceso electoral para la renovación total de su Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. La convocatoria fue oficializada por la Junta Electoral, conformada de acuerdo con lo establecido en el estatuto de la organización sindical.

Las listas de candidatos podrán presentarse y solicitar su oficialización entre el 13 y el 24 de julio en la sede de la UTM, ubicada en Tucumán 448, donde la Junta Electoral atenderá de lunes a viernes, de 18 a 20. Además, los padrones electorales estarán disponibles para consulta de los afiliados a partir del 31 de julio.

Las elecciones se llevarán a cabo el 11 de septiembre, de 10 a 16, mediante voto secreto y directo. Podrán participar los afiliados que cuenten con una antigüedad mínima de seis meses al momento del cierre del padrón. Las nuevas autoridades ejercerán sus funciones durante el período 2026-2030.