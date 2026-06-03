Méndez: “No se puede reformar una Carta Orgánica con ideas al vacío”

En Agenda Abierta, la convencional constituyente Estela Méndez realizó un balance crítico del proceso de reforma de la Carta Orgánica Municipal de Salta y cuestionó la forma en que se debatieron algunas iniciativas dentro de las comisiones de trabajo.

Según explicó, los bloques minoritarios advirtieron en reiteradas oportunidades que varias de las propuestas impulsadas por la mayoría excedían los límites fijados para la reforma o presentaban dificultades legales y constitucionales.

"Mientras trabajábamos en comisión decíamos que había cuestiones que no se podían hacer. Algunos señalaban que estaban fuera de la Constitución y otros planteábamos que debían proponerse medidas que realmente pudieran aplicarse y no ideas vacías", sostuvo.

Méndez aseguró que, frente a esos cuestionamientos, algunos convencionales respondían que avanzarían de todos modos porque habían realizado esas promesas durante la campaña electoral, aun sabiendo que difícilmente prosperarían en otras instancias institucionales.

"Cuando te dicen que saben que algo no va a pasar por la Legislatura pero que igual lo tienen que presentar porque fue una promesa de campaña, te das cuenta de que no se está haciendo un trabajo serio", afirmó.

La convencional también se refirió al debate sobre los requisitos para acceder a cargos públicos, tema en el que acompañó parcialmente algunas iniciativas impulsadas por representantes de La Libertad Avanza.

Explicó que apoyó la exigencia del secundario completo para determinados cargos, aunque aclaró que presentó un dictamen propio incorporando otras condiciones como exámenes toxicológicos, evaluaciones psicológicas y test vocacionales para quienes aspiren a ejercer funciones públicas.

"Muchas veces los candidatos muestran una cara y propuestas atractivas, pero no sabemos realmente si están preparados para ocupar responsabilidades públicas", argumentó.

Sin embargo, señaló que esas propuestas no lograron consenso dentro de la Convención y finalmente quedaron fuera del texto aprobado.

Otro de los cuestionamientos de Méndez estuvo dirigido al nivel de preparación de algunos convencionales. En ese sentido, consideró que durante los debates quedó en evidencia la falta de formación previa en temas institucionales y de gestión pública.

"Cuando te sentás en la mesa a discutir políticas públicas reales para una ciudad, la situación es distinta. Hay que debatir medidas que puedan aplicarse y no cuestiones fantasiosas o meramente ideológicas", expresó.

La convencional también relató que durante las discusiones surgieron planteos que, a su criterio, se alejaban de los problemas concretos de la ciudad y dificultaban la construcción de consensos sobre cuestiones centrales para los vecinos.

Finalmente, sostuvo que la experiencia dejó en evidencia la necesidad de una mayor preparación técnica y política de quienes participan en procesos institucionales de esta magnitud.

"Si queremos trabajar por la ciudad y ocupar lugares de responsabilidad, primero hay que estudiar, conocer las normas y tener los pies sobre la tierra", concluyó.