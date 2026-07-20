Desbaratan una banda narco que operaba en Jujuy y Salta

Tras una investigación de seis meses, interceptaron un vehículo con modificaciones para ocultar la droga.

Este hecho desencadeno 12 allanamientos simultáneos en inmuebles y en una cárcel federal.

Los gendarmes secuestraron dos handy, armas, municiones, 10 vehículos, 2 camiones, 26.000 dólares estadounidenses, más de un millón y medio de pesos argentinos, 40 teléfonos celulares.

Entre los días 18 y 19 de julio, personal de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” junto a gendarmes de investigaciones de “Jujuy” y “La Quiaca” avanzaron en una investigación que permitió desarticular un clan familiar dedicada al tráfico de estupefacientes.

Como resultado de las pesquisas, los uniformados detectaron un vehículo de interés que transportaba sustancias ilícitas. Ante esta situación, solicitaron apoyo al personal de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 “La Quiaca” que realiza los controles sobre la Ruta Nacional Nº 9.

Durante la inspección del rodado, el perro detector de narcóticos marco la presencia de estupefacientes, lo que permitió hallar 58 paquetes de sustancia blanca, oculta en los sectores del torpedo y zócalos. La prueba de orientación narco test arrojó positivo para cocaína alcanzando un peso de 61 kilos 514 gramos.

A partir de este hecho, y con el fin de desbaratar la organización criminal, el Juzgado Federal de Jujuy ordenó 12 órdenes de allanamientos simultáneos en las ciudades de San Salvador de Jujuy, La Quiaca y en la localidad salteña de Güemes, en la cárcel federal, donde se encuentra alojado uno de los integrantes.

Los operativos finalizaron con siete detenciones, entre ellas la del privado de la libertad que desde el establecimiento penitenciario lograba continuar coordinando con un teléfono.

Asimismo, los funcionarios secuestraron 12 automóviles, una pistola, dos chalecos antibalas, 47 municiones calibre 9 mm, 6 municiones 7,62 mm, tres cartuchos calibre 36, 40 teléfonos celulares de alta gama, cuatro notebooks, nueve pendrives y una importante suma de dinero compuesta por 1.618.650 pesos argentinos y 26.000 dólares estadounidenses.