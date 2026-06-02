ADP reclama el reintegro de asignaciones familiares adeudadas a docentes

La Asociación Docente Provincial (ADP) presentó un pedido formal ante el Ministerio de Educación y Cultura de Salta para reclamar el reintegro de asignaciones familiares que no fueron liquidadas en los haberes de mayo.

La presentación fue dirigida a la ministra Cristina Fiore y lleva la firma del secretario general del gremio, Fernando Mazzone.

Reclamo por el salario familiar

Según informó el gremio, numerosos docentes detectaron en sus recibos de sueldo la falta de liquidación del salario familiar, un adicional que venían percibiendo regularmente.

Desde el área correspondiente se habría indicado que la situación estaría vinculada a la falta de actualización de la declaración jurada 2026, aunque ADP sostuvo que muchos trabajadores continuaron utilizando los formularios exigidos en períodos anteriores.

Piden un mecanismo excepcional

El sindicato consideró que la situación no puede traducirse en un perjuicio económico para los docentes, ya que las asignaciones familiares tienen carácter alimentario y están destinadas a cubrir necesidades básicas del grupo familiar.

Por eso, solicitó que se habilite un mecanismo administrativo excepcional o rectificatorio para que los docentes puedan completar o actualizar la documentación requerida.

Reclaman devolución inmediata

ADP pidió que, una vez regularizada la situación, se disponga el reintegro de los montos no abonados.

El planteo se suma al malestar expresado por distintos sectores docentes tras la acreditación de los últimos haberes, en un contexto de fuerte sensibilidad salarial dentro del sistema educativo salteño.