SAETA analiza cambios en el servicio por la baja de pasajeros y la suba de costos

SAETA analiza una readecuación del sistema de transporte metropolitano en medio de la crisis financiera que afecta al servicio. La empresa revisará frecuencias, recorridos y zonas de menor demanda para intentar reducir costos sin resentir la cobertura.

Después de la reunión con diputados en la Legislatura, Claudio Mohr explicó en N&N por Aries que el recorte nocturno fue una decisión de las empresas concesionarias por atrasos en los pagos y falta de efectivo para comprar gasoil.

Menos pasajeros y más costos

Mohr aseguró que el sistema perdió usuarios en los últimos dos años por el deterioro económico. Según planteó, muchas personas dejaron de hacer trámites, salir o consumir, lo que redujo la cantidad de viajes.

También mencionó la incidencia de aplicaciones de transporte y recordó que, cuando no hay clases, el sistema suele reducir servicios entre un 20% y un 25%. A comienzos de año, por la menor demanda, ya se había aplicado una baja del 9%.

“No es un problema político”

El titular de SAETA rechazó que la crisis sea política y la definió como un problema coyuntural de recursos.

“El sistema de transporte es dinámico”, señaló, al remarcar que deben analizarse todas las variables antes de tomar nuevas decisiones.

Uno de los factores que más presiona sobre los costos es el combustible. Mohr indicó que el gasoil aumentó un 60% en los últimos 50 días, un golpe directo para un servicio que depende de la cantidad de kilómetros recorridos.

Buscan recuperar la franja afectada

Aunque defendió la necesidad de revisar el sistema, Mohr aseguró que trabajan para recuperar la franja nocturna y resolver la situación “lo antes posible”.

La discusión ahora pasa por definir dónde puede ajustarse la frecuencia con menor impacto para los usuarios, en un contexto en el que SAETA admite atrasos de pago y caída de ingresos.