Milei dio marcha atrás con el feriado: no habrá recibimiento oficial para la Selección

El Gobierno nacional decidió dejar sin efecto el anuncio de un feriado para recibir al plantel argentino. La ausencia de Lionel Messi y de gran parte de los jugadores, sumada a las diferencias con la AFA, modificó los planes previstos.
20/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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El presidente Javier Milei finalmente no decretará el feriado nacional que había anticipado para recibir a la Selección argentina tras su participación en el Mundial. La decisión se tomó luego de que se confirmara que Lionel Messi y varios futbolistas que militan en Europa no regresarán al país, lo que dejó sin efecto la posibilidad de realizar un festejo multitudinario.

images?q=tbn:ANd9GcQz9rjrI6xbml5Z4ifSOC0n-2IcBVX9f7oN5c-l3qMQ6Bj_h_B_bWltuDc&s=10Messi no volverá a la Argentina con la Selección y se enfría un recibimiento multitudinario

Según trascendió, el Gobierno también enfrentó dificultades para coordinar un acto con la AFA, por lo que la recepción oficial quedó reducida a un pasillo de honor que realizarán los Granaderos y las fuerzas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin la presencia de funcionarios nacionales.

Messi optó por regresar a Miami junto a su familia y dejó en libertad al resto del plantel para decidir si volvía a la Argentina o permanecía en Europa. Con gran parte de los jugadores ausentes, el Ejecutivo descartó avanzar con el feriado y con el acto que tenía previsto realizar para homenajear al seleccionado nacional.

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