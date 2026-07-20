Milei dio marcha atrás con el feriado: no habrá recibimiento oficial para la Selección

El presidente Javier Milei finalmente no decretará el feriado nacional que había anticipado para recibir a la Selección argentina tras su participación en el Mundial. La decisión se tomó luego de que se confirmara que Lionel Messi y varios futbolistas que militan en Europa no regresarán al país, lo que dejó sin efecto la posibilidad de realizar un festejo multitudinario.

Según trascendió, el Gobierno también enfrentó dificultades para coordinar un acto con la AFA, por lo que la recepción oficial quedó reducida a un pasillo de honor que realizarán los Granaderos y las fuerzas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin la presencia de funcionarios nacionales.

Messi optó por regresar a Miami junto a su familia y dejó en libertad al resto del plantel para decidir si volvía a la Argentina o permanecía en Europa. Con gran parte de los jugadores ausentes, el Ejecutivo descartó avanzar con el feriado y con el acto que tenía previsto realizar para homenajear al seleccionado nacional.