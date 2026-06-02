Docentes denunciaron descuentos en sus salarios y exigen respuestas

La tensión volvió a instalarse en el sector educativo salteño luego de que el gremio SITEPSA denunciara que cientos de docentes registraron descuentos y reducciones en sus haberes al momento de cobrar sus salarios correspondientes a este mes.

La situación generó preocupación entre trabajadores de distintos establecimientos que, al revisar las acreditaciones bancarias, detectaron diferencias respecto de los montos que esperaban percibir.

Desde el sindicato sostienen que los descuentos impactan directamente sobre ingresos ya afectados por la pérdida de poder adquisitivo y reclamaron una explicación urgente por parte de las autoridades provinciales.

Reclamo por la restitución de los montos

A través de un comunicado, la organización exigió que se informe el origen de las reducciones registradas en los recibos de sueldo y reclamó la restitución de los montos descontados.

La secretaria general de SITEPSA, Victoria Cervera, advirtió que el gremio seguirá de cerca la situación y acompañará los reclamos de los docentes afectados.

Anticipan medidas gremiales y acciones legales

El conflicto podría escalar en los próximos días. Desde el sindicato adelantaron que impulsarán las medidas gremiales, administrativas y legales que consideren necesarias para defender los salarios y los derechos de los trabajadores de la educación.

Por el momento, el Gobierno provincial no emitió una explicación oficial sobre los descuentos denunciados por el gremio. Mientras tanto, los docentes afectados esperan precisiones sobre el origen de las reducciones y una eventual devolución de los importes cuestionados.