Menos conceptos en el cálculo: cómo impacta la reforma laboral en las indemnizaciones

La reglamentación de la Ley de Modernización Laboral continúa generando debate entre especialistas. Por Aries, el abogado laboralista César Rodríguez Galíndez explicó que, si bien la reforma no elimina las indemnizaciones por despido ni modifica su fórmula histórica de cálculo, sí introduce cambios que podrían reducir los montos percibidos por los trabajadores.

El especialista señaló que la indemnización por despido sin causa seguirá calculándose sobre la base de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses. Sin embargo, aclaró que la novedad está en los conceptos que se tendrán en cuenta para determinar ese salario base.

Según explicó, la nueva normativa amplía la cantidad de conceptos considerados "no remunerativos", por lo que dejan de integrar la base de cálculo indemnizatoria.

"Se excluyen conceptos como el aguinaldo proporcional, las vacaciones y otros ítems que antes podían ser considerados al momento de calcular la indemnización", indicó Rodríguez Galíndez.

De esta manera, aunque la fórmula legal permanece sin cambios, la base salarial utilizada para realizar el cálculo podría resultar menor en determinados casos.

Otro de los puntos reglamentados es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), contemplado en el Decreto 408.

Rodríguez Galíndez explicó que este mecanismo fue creado para colaborar en el pago de indemnizaciones por despido sin causa y que será financiado con una porción de las contribuciones patronales que actualmente se destinan al sistema previsional.

Según detalló, el esquema prevé que las grandes empresas aporten el equivalente al 1% del salario del trabajador, mientras que las pequeñas y medianas empresas destinen el 2,5% de las contribuciones patronales.

El abogado señaló que esos recursos dejarán de ingresar al sistema jubilatorio para conformar un fondo específico destinado al pago de indemnizaciones.

Además, explicó que los fondos serán administrados mediante fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Requisitos para acceder al beneficio

La reglamentación también establece condiciones para que los trabajadores y empleadores puedan utilizar este sistema.

Entre ellas, se exige que el trabajador haya estado registrado durante al menos 12 meses previos al despido y que el empleador haya realizado aportes al fondo por un período mínimo de seis meses.

Rodríguez Galíndez advirtió que la implementación del FAL ya genera cuestionamientos y debates sobre su constitucionalidad, especialmente por el origen de los recursos que financiarán el sistema.