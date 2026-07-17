Trabajadores que aportaron en Suiza o San Marino podrán reconocer años para jubilarse

El Gobierno nacional promulgó dos convenios internacionales de seguridad social celebrados con Suiza y San Marino, destinados a coordinar los sistemas previsionales y administrativos de los países firmantes.

Los acuerdos fueron convertidos en las leyes 27.816 y 27.817 y promulgados mediante los decretos 602/2026 y 603/2026, publicados este viernes en el Boletín Oficial.

El convenio con la Confederación Suiza había sido firmado en Buenos Aires el 27 de mayo de 2024 y contiene 36 artículos. Además, incorpora un acuerdo administrativo de 14 artículos para establecer cómo se aplicarán sus disposiciones.

La normativa busca fijar reglas para las personas que hayan trabajado, efectuado aportes o desarrollado actividades laborales en ambos países.

El segundo convenio fue celebrado con la República de San Marino en agosto de 2023. El texto contiene 28 artículos y un acuerdo administrativo complementario de 11 artículos.

Este tipo de instrumentos permite coordinar los sistemas de seguridad social y evitar que los trabajadores pierdan derechos previsionales por haber desarrollado parte de su carrera laboral en otro país.