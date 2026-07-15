Las cárceles federales superan los 12.300 presos y continúa creciendo la sobrepoblación

Las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) cerraron el primer semestre de 2026 con 12.319 personas privadas de la libertad, un 1,3% más que en el mismo período del año pasado. Así lo informó la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), que además advirtió que el sistema presenta una sobrepoblación del 6,8%, con 785 internos por encima de la capacidad declarada.

El reporte también señala que 6 de cada 10 detenidos cuentan con condena firme, mientras que el 35,6% permanece con prisión preventiva. Además, durante el semestre aumentó la cantidad de personas condenadas y disminuyó levemente el número de procesados alojados en establecimientos federales.

En cuanto a la composición de la población carcelaria, el informe indica que hay 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans detenidas, además de un incremento en la cantidad de jóvenes de entre 18 y 21 años y de personas extranjeras privadas de la libertad.