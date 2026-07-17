Más controles en los puertos para impedir el ingreso de pesca ilegal al mercado argentino
El Gobierno promulgó la ley que aprueba el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, un instrumento internacional destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
La norma fue oficializada mediante la Ley 27.815 y el Decreto 601/2026, publicados este viernes en el Boletín Oficial.
El acuerdo fue celebrado en Roma y establece medidas de control que los países deben aplicar en sus puertos para detectar embarcaciones, mercadería y operaciones vinculadas con la pesca ilegal.
Entre sus objetivos se encuentra impedir que las capturas obtenidas fuera de las normas ingresen a los circuitos comerciales mediante puertos habilitados.
La iniciativa contempla mecanismos de inspección, intercambio de información y cooperación internacional entre autoridades portuarias y organismos de control.
El acuerdo contiene 37 artículos y cinco anexos, que serán publicados en la versión digital del Boletín Oficial.
La decisión se produce en un contexto de creciente discusión sobre la explotación ilegal de los recursos marítimos y la presencia de grandes flotas pesqueras en zonas cercanas a la jurisdicción argentina.