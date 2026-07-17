Exportar por correo ya no tendrá límite de valor y cambian las compras al exterior

El Gobierno nacional habilitó las exportaciones comerciales por correo sin límite de valor, mediante una modificación del régimen aduanero que busca facilitar el acceso de productores, comerciantes y pequeñas empresas a los mercados internacionales.

La medida fue oficializada este viernes mediante el Decreto 604/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Hasta ahora, la normativa postal estaba orientada principalmente a envíos sin finalidad comercial. Según explicó el Ejecutivo, la ausencia de una reglamentación específica dificultaba que empresas y emprendedores utilizaran esta vía para vender productos en el exterior.

Con el nuevo esquema, las exportaciones comerciales realizadas por correo no estarán sujetas a un monto máximo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá establecer las normas operativas para poner en funcionamiento el sistema.

El Gobierno sostuvo que esta modalidad permitirá reducir trámites y barreras administrativas, especialmente para quienes no realizan operaciones de comercio exterior de gran volumen.

Cambios para las compras en el exterior

El mismo decreto también modificó el régimen para las importaciones sin finalidad comercial efectuadas por correo.

Los envíos de hasta 400 dólares FOB quedarán exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un máximo de cinco operaciones por persona durante cada año calendario.

Cuando la compra supere el monto permitido o se exceda el cupo anual, el excedente quedará alcanzado por los impuestos correspondientes al régimen general.

La normativa equipara así las condiciones de los envíos postales con parte de los beneficios que ya se aplicaban a las compras realizadas mediante empresas de courier.