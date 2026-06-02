Feriantes se suman al reclamo para que vuelvan los colectivos nocturnos

La suspensión del servicio nocturno de colectivos en la ciudad de Salta comenzó a generar repercusiones entre distintos sectores que dependen del transporte público para regresar a sus hogares o desarrollar actividades laborales durante la noche.

A partir del lunes 1 de junio dejó de funcionar la franja horaria comprendida entre las 23.30 y las 5.30, mientras que las líneas interurbanas circulan por el centro únicamente hasta las 22 y las urbanas hasta las 22.30.

Feriantes advierten por el impacto económico

En las últimas horas, Rosa Girón, referente de una feria social de la ciudad, presentó una nota dirigida a las autoridades provinciales y municipales para solicitar la restitución del servicio.

La trabajadora sostuvo que la medida perjudica especialmente a quienes desarrollan actividades comerciales durante la tarde y la noche, como ocurre con muchos feriantes que dependen del transporte público para trasladarse.

"Mi actividad laboral, como las de mis compañeras feriantes, se da en la tarde-noche y ante estas medidas nos veremos sumamente perjudicadas", señaló en la presentación.

Piden evaluar las consecuencias de la medida

En su planteo, Girón cuestionó que la suspensión del servicio se haya dispuesto sin un análisis previo del impacto social y pidió contemplar las consecuencias sobre trabajadores, estudiantes, deportistas y otros sectores que utilizan el transporte fuera del horario habitual.

La referente también solicitó la intervención del gobernador Gustavo Sáenz para encontrar una solución que permita restablecer el servicio nocturno.