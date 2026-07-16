Autorizan una soja modificada para resistir insectos y distintos herbicidas

El Gobierno nacional autorizó la comercialización de una nueva variedad de soja genéticamente modificada, desarrollada para ofrecer resistencia frente a determinados herbicidas y plagas.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca mediante la Resolución 113/2026.

La autorización permite utilizar comercialmente la soja portadora de los eventos acumulados BCS-GM151-6, DAS-81419-2 y DAS-444Ø6-6, junto con sus combinaciones intermedias y cruzamientos con variedades convencionales.

Apta para consumo humano y animal

Antes de ser aprobada, la variedad atravesó evaluaciones de bioseguridad, aptitud alimentaria e impacto productivo.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria concluyó que la soja es tan segura y no menos nutritiva que las variedades convencionales.

Por ese motivo, fue considerada apta para consumo humano y animal.

La evaluación tomó como referencia estándares científicos y criterios internacionales vinculados con alimentos obtenidos a partir de plantas de ADN recombinante.

Sin riesgos comerciales detectados

La Dirección de Políticas de Mercados también analizó las posibles consecuencias sobre la producción y las exportaciones.

El dictamen técnico determinó que no se detectaron riesgos potenciales para la comercialización del poroto de soja ni de sus derivados.

La aprobación habilita su uso productivo en todo el territorio nacional, incluidas las zonas agrícolas de Salta donde se cultiva soja.