Reforma laboral: qué modificaciones se introducen en jubilaciones, licencias y sindicatos

El Gobierno nacional reglamentó este lunes varios puntos centrales de la Ley de Modernización Laboral mediante los decretos 407, 408 y 409, publicados en el Boletín Oficial. Las nuevas disposiciones introducen modificaciones en el funcionamiento de las relaciones laborales, los controles administrativos y la actividad sindical.

En ese marco, por Aries, el abogado laboralista César Rodríguez Galíndez explicó que los decretos reglamentan aspectos importantes de la normativa y generan cambios tanto para empleadores como para trabajadores.

Según detalló, el Decreto 407 incorpora modificaciones vinculadas a la Ley de Contrato de Trabajo. Entre ellas, destacó que el tradicional libro de registro laboral pierde parte de su función administrativa, ya que las altas y bajas de trabajadores pasarán a registrarse principalmente a través de ARCA.

Otro de los cambios relevantes está relacionado con las licencias por enfermedad. Rodríguez Galíndez indicó que las certificaciones médicas deberán emitirse de manera digital mediante una plataforma específica y por profesionales previamente registrados. Además, en caso de diferencias entre las partes sobre la situación médica del trabajador, se prevé la intervención de una junta médica.

El especialista también señaló modificaciones en los procesos jubilatorios. A partir de ahora, la ANSES deberá informar al empleador cuándo un trabajador inicia y finaliza los trámites para acceder a la jubilación.

Uno de los cambios más visibles para los trabajadores estará en los recibos de sueldo.

Rodríguez Galíndez explicó que los nuevos modelos deberán mostrar de manera más detallada todos los costos laborales vinculados a la relación laboral. Además del salario bruto, descuentos y sueldo neto, se incluirán aportes y contribuciones que realiza el empleador a organismos como ANSES, obras sociales, ART y sindicatos. "El objetivo es que el trabajador pueda conocer con mayor claridad todos los componentes que forman parte del costo laboral", explicó.

Incluso, los recibos incorporarán representaciones gráficas que permitirán visualizar los porcentajes correspondientes a cada concepto.

Cambios en sindicatos y convenios colectivos

El abogado también destacó modificaciones vinculadas a las asociaciones sindicales y la representación gremial.

Entre los principales cambios mencionó que se endurecen los requisitos para disputar una personería gremial y se establecen controles más estrictos sobre la cantidad real de afiliados que aportan a cada sindicato.

Además, las comisiones directivas deberán guardar proporción con el número de afiliados cotizantes y se implementarán mecanismos de verificación mediante cruces de datos con organismos oficiales.

También se introducen cambios respecto al uso de horas sindicales por parte de los delegados, estableciendo mayores exigencias de notificación previa y limitaciones para su utilización.

En cuanto a la tutela sindical, Rodríguez Galíndez señaló que los candidatos deberán alcanzar al menos el 5% de los votos en una elección para acceder a determinadas protecciones previstas por la legislación laboral.

La reglamentación también incorpora requisitos para las cámaras empresarias que participen en negociaciones colectivas.

Según explicó el especialista, las entidades empresariales deberán acreditar una representación mínima dentro de su sector para poder intervenir en acuerdos que luego tengan alcance general sobre la actividad.