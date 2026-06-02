Morosidad con tarjeta de crédito ya afecta al 50% de los usuarios

La tarjeta de crédito se convirtió en una herramienta habitual para llegar a fin de mes, pero también en una puerta de entrada al sobreendeudamiento. Según advirtió el contador Nicolás Isola, docente de la cátedra de Administración Financiera de la UNSa, la morosidad con tarjetas ya alcanza al 50% de las personas humanas.

El especialista explicó, en el micro “Económicas al Día” de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, que uno de los principales errores es pagar sólo el mínimo del resumen.

La trampa del pago mínimo

Isola sostuvo que el pago mínimo genera una falsa sensación de cumplimiento. El usuario cree que está al día, pero en realidad cancela una parte muy baja del capital adeudado.

Según explicó, ese monto no supera el 10% del total que debería abonarse en el mes. El resto queda pendiente y empieza a acumular intereses.

Esa deuda, con el paso de los meses, puede transformarse en una “bola de nieve” cada vez más difícil de frenar.

Intereses de hasta 300%

El problema se agrava por el costo financiero total, que no incluye sólo la tasa de interés. También se suman IVA, comisiones, gastos administrativos y otros cargos.

Isola advirtió que las tasas vinculadas a la financiación con tarjeta pueden ubicarse entre el 100% y el 300%, según la entidad bancaria o financiera.

Por eso, el especialista remarcó que el dato clave no es mirar únicamente el interés, sino el costo total de financiar la deuda.

Embargos, juicios y quiebras personales

Cuando el usuario deja de pagar, el banco puede iniciar primero reclamos administrativos e intimaciones. En algunos casos, si la tarjeta está vinculada a una cuenta sueldo, la entidad puede realizar débitos automáticos según las condiciones pactadas.

Si la deuda avanza, puede llegar la instancia judicial. Allí pueden iniciarse juicios de cobro e incluso medidas sobre ingresos o bienes registrables, como autos o viviendas.

El informe también advierte un aumento de personas físicas que recurren a la quiebra directa ante la Justicia porque ya no pueden afrontar sus obligaciones mensuales.

Educación financiera para evitar el sobreendeudamiento

Para Isola, la clave está en fortalecer la educación financiera y comprender que el pago mínimo no resuelve la deuda: la posterga y la encarece.

En un contexto de ingresos ajustados, usar la tarjeta para cubrir gastos corrientes puede aliviar el presente, pero comprometer los meses siguientes si no se controla el saldo financiado.