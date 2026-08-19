El Gobierno autorizará la privatización del Belgrano Cargas

El Gobierno publicará este jueves los pliegos para avanzar en el proceso de privatización de la empresa Belgrano Cargas y Logísticas S.A. Según se pudo confirmar, uno de los detalles más destacados de la resolución es que las concesiones serán por 50 años y no podrán participar de la licitación empresas controladas por Estados extranjeros.

La ferroviaria estatal tiene bajo su órbita una megared de 7600 kilómetros de vías repartida en tres líneas (General San Martín, General Urquiza y General Belgrano) que recorren la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.

El proceso de privatización contempla un esquema dividido en tres partes. Por un lado, se concesionarán las vías y los inmuebles aledaños a dos empresas privadas, que tendrán a su cargo el mantenimiento de la infraestructura y podrán cobrar peajes por el uso de los ramales.

Por otro lado, habrá dos concesionarios que recibirán los talleres por 50 años. Serán los encargados de reparar y poner a punto las formaciones que circulen por las distintas líneas.

La tercera parte estará vinculada al material ferroviario. El Gobierno prevé vender las locomotoras y los vagones que actualmente son propiedad del Estado y están bajo la administración de Belgrano Cargas. Las empresas que los adquieran deberán encargarse de su puesta a punto y luego podrán alquilar las formaciones.

Las compañías interesadas podrán presentar dos tipos de ofertas. Una alternativa será competir únicamente por la concesión y explotación de las vías. La otra permitirá sumar a esa propuesta la adquisición del parque de locomotoras y vagones correspondiente a cada línea.

El Gobierno busca así que haya distintos actores privados involucrados en el funcionamiento del sistema ferroviario, desde el mantenimiento de las vías hasta la reparación y explotación de las formaciones.

Entre las condiciones incluidas en la documentación licitatoria aparece además la posibilidad de que los adjudicatarios de las concesiones accedan a los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según la resolución, el objetivo es generar mayor interés entre las empresas y, de esa manera, conseguir ofertas más competitivas.

La resolución establece que el Ministerio de Economía deberá avanzar con la venta del material rodante del Estado Nacional mediante remate público. También contempla la concesión de las vías y los inmuebles aledaños correspondientes a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

Una vez que se adjudiquen las concesiones y se completen los contratos, está previsto que Belgrano Cargas y Logística S.A. sea disuelta y posteriormente liquidada.

Cuándo será la licitación del Belgrano Cargas

La licitación será una convocatoria pública nacional e internacional y se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR.

El llamado será publicado durante 10 días en el Boletín Oficial, en el sitio del Banco Mundial denominado “DGMarket” y en la página web del Ministerio de Economía.

Las empresas interesadas tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59. La apertura de los sobres está prevista para ese mismo día, después de las 10.

El esquema forma parte del proceso de privatización definido por el Gobierno para avanzar con la transferencia de la operación ferroviaria de cargas al sector privado, con concesiones de larga duración y un esquema en el que las empresas deberán asumir distintas responsabilidades sobre la infraestructura y el material ferroviario.

TN