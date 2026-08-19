Proponen prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años

Esta mañana se realizó en el Recinto Deliberativo una reunión Plenaria, en el marco de lo dispuesto mediante Resolución N.º 686/24. El espacio convocó a concejales y representantes de organismos e instituciones vinculados con la salud, la seguridad y las políticas destinadas a niños, niñas y adolescentes. Durante el encuentro se analizó el Proyecto de Ordenanza presentado por el concejal José García (YP) que propone prohibir en el ejido municipal la venta, expendio, entrega, suministro y/o facilitación de bebidas energizantes a menores de 18 años.

El titular del CD, Darío Madile, puso de relieve algunos de los principales ejes abordados durante el Plenario, entre ellos, los efectos que el consumo de estas bebidas puede generar en niños y adolescentes, sus implicancias en materia de salud y seguridad, los aspectos vinculados con su comercialización, la necesidad de fortalecer los controles y la importancia de implementar campañas de concientización. La iniciativa continuará siendo analizada en Comisiones teniendo en cuenta los aportes recibidos en la fecha.

Durante las exposiciones, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Salta, Luis Cataldi, advirtió sobre los efectos que el consumo de bebidas energizantes puede generar en niños y adolescentes. Mencionó consecuencias como “insomnio, nerviosismo, ansiedad, comportamientos sociales inadecuados, irritabilidad, cefalea, falta de concentración y riesgo de adicción”, además de efectos cardiovasculares como “taquicardia y aumento de la presión arterial”.

Desde el área de Control Comercial de la Municipalidad, el director general, Joaquín López Viñals, consideró que la aplicación de una eventual normativa presentaría dificultades operativas. “Se trata de una situación de muy complejo control”, afirmó, y señaló que su implementación no debería incorporar “una nueva burocracia en términos de permisos para la venta de bebidas energizantes”. Al mismo tiempo, manifestó su acompañamiento al Proyecto y sostuvo que la regulación debería estar acompañada por “campañas de concientización que cambien las conductas”.

Por su parte, el director general de Habilitaciones Comerciales, Francisco Lira, manifestó el acompañamiento del área a las acciones destinadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos. En este marco, explicó que desde Habilitaciones se controla el cumplimiento de la normativa de los comercios, por lo que consideró necesario encontrar mecanismos que permitan regular la actividad sin generar mayores obstáculos administrativos. Asimismo, planteó la importancia de fortalecer la concientización sobre los efectos de las bebidas energizantes.

Desde la Agencia de la Juventud de la Provincia, Tane de Souza destacó la necesidad de abordar la problemática de manera integral y vinculada con la salud mental. Según indicó, un informe del Sedronar ubica entre los consumos problemáticos y conductas de riesgo, “en primer lugar al alcohol, segundo la bebida energizante y tercero las apuestas online”. También señaló que más de la mitad de los adolescentes del país manifiesta algún tipo de trastorno del sueño y vinculó esta problemática con el consumo de cafeína. En este sentido, consideró fundamentales las campañas de sensibilización y las acciones vinculadas con la publicidad.

Por su parte, el jefe del Departamento de Medicina y Química Legal de la Policía de Salta, Juan Albornoz, puso el foco en la percepción social que existe sobre las bebidas energizantes y cuestionó la idea de que se trata de productos inocuos. Además, advirtió sobre los riesgos de su consumo combinado con alcohol, al explicar que “el alcohol es depresor y el energizante es estimulante”, por lo que consideró necesario abordar también su comercialización en los locales nocturnos.