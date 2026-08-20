Economista advirtió que el Gobierno toma deuda para mantener el superávit

El superávit financiero que exhibe el Gobierno nacional no cuenta toda la historia de las cuentas públicas, según advirtió el economista y doctor en Demografía de la UNSa Jorge Paz.

En Día de Miércoles, sostuvo que el resultado fiscal puede mostrar equilibrio entre ingresos y gastos, aunque existan deudas y compromisos que no aparecen de la misma manera en ese cálculo. “Lo que el Gobierno dice no es exactamente lo que pasa”, afirmó.

Paz explicó que una administración puede cerrar sus números del mes y, al mismo tiempo, tomar deuda para cubrir obligaciones. Para ejemplificarlo, comparó la situación con una familia que paga sus cuentas con dinero prestado.

“Está tomando deuda para poder mantener ese equilibrio”, señaló. Luego amplió la idea y sostuvo que también existe una deuda con la sociedad cuando el Estado no cumple con gastos ya previstos.

Entre esos compromisos mencionó rutas, educación, salud, ciencia y tecnología. “No se están realizando gastos que ya estaban comprometidos y que están comprometidos hasta por ley”, remarcó.

Para Paz, esa falta de inversión modifica la lectura del superávit porque una parte del equilibrio se explica por recursos que no llegaron a áreas donde ya existían obligaciones asumidas.

El economista insistió en que no habla de datos falsos, sino de una forma de mostrar las cuentas que, a su criterio, deja afuera una parte importante del costo real del ajuste.