“La inflación va a seguir bajando”: el Gobierno descartó preocupación por julio

El Gobierno nacional volvió a mostrarse confiado sobre la evolución de la inflación y aseguró que el aumento de los precios continuará desacelerándose en los próximos meses.

La inflación de julio fue del 2,1%, pero en el oficialismo consideran que ese dato no altera la tendencia general. “La inflación va a seguir bajando, no es un tema”, señalaron desde el Gobierno al descartar señales de alarma por el último registro.

La apuesta oficial sigue puesta en dos pilares del programa económico: el equilibrio fiscal y la disciplina monetaria. En Casa Rosada sostienen que ambas herramientas permitirán contener las presiones sobre los precios sin necesidad de modificar el rumbo.

El Ejecutivo también atribuye el comportamiento reciente de algunos precios a factores transitorios y considera que no existe, por ahora, un cambio de tendencia en el proceso de desinflación.

La próxima prueba llegará con el índice del próximo mes. El objetivo político y económico del Gobierno es que la inflación vuelva a perforar el 2% y consolide la desaceleración que espera para lo que resta del año.