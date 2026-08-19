El consumo de carne vacuna se hundió 12% en lo que va de 2026

El trabajo indicó que la contracción del consumo coincidió con un escenario de menor disponibilidad de hacienda para faena. En los primeros siete meses del año, la industria frigorífica procesó 7,09 millones de cabezas, un 9,8% menos que en igual período de 2025, lo que implicó una reducción de 772.800 animales. En tanto, al contrastar esta cifra con el máximo alcanzado en 2023, el recorte asciende al 17,8%.

Durante julio, en tanto, se faenaron 1,095 millones de cabezas, un 12,2% menos que un año atrás y un 2,6% por debajo de junio, corregido por días hábiles. De acuerdo con el relevamiento, la menor actividad respondió a la transición del ciclo ganadero. Tras varios años marcados por la liquidación de vientres, el sector comenzó a ingresar en una etapa de retención de hembras una estrategia que achica la disponibilidad inmediata de animales en los mercados, pero busca reconstruir las existencias ganaderas a mediano plazo.

En ese marco, la participación de las hembras dentro de la faena total retrocedió a 44,3% en julio, un nivel que Ciccra consideró compatible con el sostenimiento del stock ganadero. Remarcó que un escenario de estas características no se registraba desde el lapso comprendido entre julio y octubre de 2022.

La contracción en el nivel de faena repercutió de forma directa en el volumen producido. Entre enero y julio se elaboraron 1,689 millones de toneladas res con hueso, un 6,8% menos que en igual período de 2025. En términos absolutos, fueron 123.820 toneladas menos que el año anterior. Sin embargo, la caída productiva fue amortiguada por una suba en el rendimiento por animal: en julio, el peso promedio en gancho trepó a 244 kilos, atenuando el impacto final sobre la oferta total.

Las exportaciones

En contraste con la retracción del consumo local, los envíos al exterior siguieron ganando terreno. Datos de CICCRA indican que entre enero y julio las exportaciones sumaron 487.200 toneladas equivalente res con hueso, un alza interanual del 8,8%, dinamizadas por una mayor tracción de EEUU tras la extensión de su cuota de ingreso.

Solo en junio se exportaron 54.294 toneladas peso producto, un volumen 10,4% superior al de mayo y 8,1% mayor al de junio de 2025. El crecimiento estuvo explicado por mayores envíos hacia Estados Unidos, China e Israel.

China lideró los envíos en volumen con 28.566 toneladas (aunque recortó su cuota), mientras que EEUU fue el de mayor expansión al superar las 12.380 toneladas. En junio, las ventas externas generaron u$s427,8 millones (+40,4% interanual), explicadas principalmente por China (38,7%), Estados Unidos (23,5%) e Israel (13,7%).

La cotización media de exportación promedió los u$s7.880 por tonelada peso producto (-5,2% mensual, pero +29,8% interanual), sumando 19 meses al hilo en terreno positivo. De acuerdo con CICCRA, este avance de las ventas al extranjero redujo la oferta doméstica, ya que el sector exportador absorbió una porción creciente de la faena nacional en los primeros siete meses del año.

En este panorama, el mercado de la carne vacuna atraviesa una etapa de transición. La menor faena y la retención de vientres limitan la oferta disponible, mientras el sector exportador mantiene una demanda consolidada, y mejores precios internacionales.

Ámbito