Menos papel para empresas: la IGJ simplifica trámites societarios

La Inspección General de Justicia modificó el procedimiento registral y avanzó en la eliminación de copias en papel para ciertos trámites de sociedades, asociaciones y fundaciones.

La resolución publicada en el Boletín Oficial dispone que la constancia del acto registral podrá emitirse mediante una plancha de inscripción digital, firmada digitalmente por el funcionario competente.

Qué cambia para empresas y profesionales

Hasta ahora, distintos trámites exigían copias físicas, presentaciones presenciales y retiro de documentación en soporte papel.

Con el nuevo esquema, la IGJ podrá remitir la documentación por una plataforma digital, con plena validez jurídica.

Menos costos y menos trámites

El organismo sostuvo que exigir copias en papel ya no cumple una función útil y genera costos innecesarios para profesionales, sociedades y entidades civiles.

La implementación será gradual, según el cronograma que defina la IGJ para incorporar los distintos actos registrables al nuevo sistema.