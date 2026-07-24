Mi Argentina sumará la credencial para niños y adolescentes con cáncer

El Ministerio de Salud aprobó un nuevo modelo del Certificado Único Oncopediátrico (CUOP) y dispuso avanzar con su incorporación en la aplicación Mi Argentina, para que los pacientes y sus familias puedan acceder también a una versión digital.

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y alcanza a niños, niñas y adolescentes incluidos en el régimen nacional de protección integral para pacientes con cáncer.

El certificado acredita oficialmente la condición de beneficiario de la Ley 27.674 y permite acceder a los derechos contemplados para pacientes oncopediátricos registrados en el sistema nacional.

Formato físico y digital

La Dirección Nacional del Cáncer dispuso que el CUOP continúe disponible en formato físico, pero que también pueda utilizarse digitalmente.

La norma instruye a las áreas correspondientes a garantizar su funcionamiento tanto para pacientes que se encuentren en tratamiento activo como para aquellos en etapa de control o que ya tengan el alta definitiva.

El objetivo es integrar la credencial al Perfil Digital del Ciudadano dentro de Mi Argentina y facilitar el acceso de las familias a la documentación vinculada con el tratamiento.

Qué pasa con las credenciales actuales

Uno de los puntos más importantes es que los certificados que ya fueron emitidos no perderán validez por la implementación del nuevo modelo.

Las credenciales existentes mantendrán su vigencia hasta el vencimiento correspondiente, salvo las situaciones específicas previstas por la normativa.

El cambio, por lo tanto, no obliga a reemplazar inmediatamente los documentos que actualmente utilizan los pacientes.