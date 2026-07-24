ENACOM aumenta los valores para calcular derechos radioeléctricos desde agosto

El Ente Nacional de Comunicaciones actualizó el valor de la Unidad de Tasación Radioeléctrica, referencia utilizada para calcular derechos y aranceles correspondientes a estaciones, sistemas y servicios que utilizan el espectro radioeléctrico.

Desde el 1 de agosto, la UTR pasará de $963,01 a $1.128,46.

La actualización equivale a un incremento del 17,18%, porcentaje que ENACOM vinculó con la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil desde agosto de 2025.

Qué es la UTR

La Unidad de Tasación Radioeléctrica funciona como valor de referencia para determinar los derechos y aranceles que deben pagar distintos licenciatarios y prestadores por estaciones y servicios radioeléctricos.

El valor vigente había sido fijado en agosto de 2025 en $963,01. Durante los doce meses posteriores, el salario mínimo aumentó 17,18%, por lo que el organismo calculó un nuevo valor de $1.128,46.

La modificación impacta sobre actividades vinculadas con el uso regulado del espectro, entre ellas servicios de telecomunicaciones y radiocomunicaciones.

La resolución no establece que todos los prestadores deban pagar directamente $1.128,46: ese monto corresponde a una unidad de referencia utilizada después para calcular los aranceles según las características de cada servicio.