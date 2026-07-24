Radares en rutas nacionales: fijan nuevas reglas para autorizarlos y controlar su funcionamiento

Seguridad Vial aprobó un nuevo procedimiento para cinemómetros fijos y móviles y reforzó el monitoreo de los equipos autorizados.
Argentina24/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

radares

La Agencia Nacional de Seguridad Vial aprobó nuevas reglas para autorizar, registrar y supervisar los radares utilizados para controlar la velocidad en rutas, caminos y autopistas nacionales.

Las medidas alcanzan tanto a cinemómetros fijos como móviles y buscan unificar los procedimientos utilizados para determinar si un dispositivo puede operar legalmente en jurisdicción nacional.

Una primera disposición aprueba un nuevo Manual de Procedimiento para la autorización de estos equipos. La Agencia recordó que tiene competencia para autorizar su instalación y uso en rutas nacionales y que los dispositivos deben encontrarse homologados.

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Más información sobre los radares fijos

Una segunda disposición establece nuevos requisitos para la información generada por los sistemas automáticos y semiautomáticos fijos.

Los datos deberán permitir controlar de forma permanente el funcionamiento de cada dispositivo, verificar las condiciones bajo las cuales fue autorizado y evaluar su impacto sobre la seguridad vial.

La información tendrá que asegurar integridad, autenticidad y trazabilidad, además de quedar disponible para auditorías posteriores.

La Agencia también pretende utilizar esos datos para elaborar estadísticas y desarrollar herramientas de análisis territorial.

Las normas refuerzan los controles administrativos y técnicos sobre los dispositivos utilizados para detectar infracciones en corredores de jurisdicción nacional.

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