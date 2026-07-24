El Vaticano avanzó con los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina
Argentina24/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
Una delegación de la Santa Sede recorrió el país para evaluar posibles destinos y aspectos de logística y seguridad. Aún no hay una fecha confirmada para el viaje.
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