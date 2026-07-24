El Vaticano avanzó con los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina

Una delegación del Vaticano visitó la Argentina en las últimas semanas para avanzar en la organización de una futura visita del papa León XIV. Así lo confirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, quien explicó que los enviados de la Santa Sede recorrieron distintos puntos del país para evaluar los posibles lugares que integrarán la agenda del Pontífice.

Según detalló Colombo, la misión estuvo integrada por especialistas encargados de analizar aspectos vinculados a la logística, el protocolo y la seguridad que requiere una gira papal. Además, mantuvieron reuniones con autoridades del Gobierno nacional, la Casa Militar y representantes de la Iglesia argentina para comenzar a delinear el operativo.

Pese al avance de los preparativos, el arzobispo aclaró que todavía no existe una confirmación oficial sobre la fecha del viaje. "Son hipótesis", sostuvo al referirse a las versiones que ubican la visita en noviembre, y remarcó que la decisión final dependerá exclusivamente de la Santa Sede.

Aunque el Vaticano aún no oficializó la gira, desde el Gobierno nacional trascendió que noviembre continúa siendo la fecha tentativa para una visita que también incluiría Uruguay y Perú. De concretarse, será el primer viaje de León XIV a la Argentina y una visita con un fuerte significado para la Iglesia local, ya que Francisco nunca pudo realizar ese esperado viaje durante su pontificado.