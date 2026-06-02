PyMEs: simplifican avales y habilitan contratos digitales de garantía

El Gobierno nacional introdujo cambios en el sistema de Sociedades de Garantía Recíproca, una herramienta utilizada por muchas PyMEs para acceder a financiamiento.

La resolución publicada en el Boletín Oficial permite que los contratos de garantía recíproca puedan celebrarse mediante documentos electrónicos con firma electrónica o digital, lo que busca agilizar trámites que hasta ahora resultaban más lentos y burocráticos.

Qué significa para las empresas

En la práctica, la medida apunta a simplificar la operatoria entre las SGR, sus socios partícipes y terceros. También incorpora el uso de soportes digitales asociados a tecnología blockchain para validar operaciones.

Para las pequeñas y medianas empresas, el cambio puede facilitar el acceso a avales, una herramienta clave para obtener crédito, financiar capital de trabajo o respaldar operaciones comerciales.

Cambios vinculados al crédito

La resolución también adecua el régimen a criterios del Banco Central, especialmente en materia de acceso al crédito en moneda extranjera.

El impacto dependerá de cómo las SGR implementen los nuevos mecanismos, pero el objetivo oficial es reducir cargas administrativas y acelerar operaciones financieras para el sector productivo.