PyMEs: simplifican avales y habilitan contratos digitales de garantía

La Secretaría de Industria modificó reglas para las Sociedades de Garantía Recíproca. Se habilitan contratos digitales, firma electrónica y nuevas condiciones para avales.
 
Argentina02/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

pymes-produccion-empleo

El Gobierno nacional introdujo cambios en el sistema de Sociedades de Garantía Recíproca, una herramienta utilizada por muchas PyMEs para acceder a financiamiento.

La resolución publicada en el Boletín Oficial permite que los contratos de garantía recíproca puedan celebrarse mediante documentos electrónicos con firma electrónica o digital, lo que busca agilizar trámites que hasta ahora resultaban más lentos y burocráticos.

l_1780388138_84316Autopartes con código QR: qué deberán informar fabricantes e importadores

Qué significa para las empresas

En la práctica, la medida apunta a simplificar la operatoria entre las SGR, sus socios partícipes y terceros. También incorpora el uso de soportes digitales asociados a tecnología blockchain para validar operaciones.

Para las pequeñas y medianas empresas, el cambio puede facilitar el acceso a avales, una herramienta clave para obtener crédito, financiar capital de trabajo o respaldar operaciones comerciales.

Federico-Sturzenegger-garca-delincuenteEl Gobierno audita los ministerios y planea otra ola de despidos estatales

Cambios vinculados al crédito

La resolución también adecua el régimen a criterios del Banco Central, especialmente en materia de acceso al crédito en moneda extranjera.

El impacto dependerá de cómo las SGR implementen los nuevos mecanismos, pero el objetivo oficial es reducir cargas administrativas y acelerar operaciones financieras para el sector productivo.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail