Así están los pasos fronterizos de Salta este domingo

Los principales pasos fronterizos de la provincia continúan operativos este domingo, aunque las autoridades recomiendan consultar el estado de los corredores antes de viajar, especialmente en los cruces hacia Chile.

El Paso de Jama, uno de los más transitados para ingresar a Chile, permanece habilitado entre las 9 y las 19.15. Sin embargo, se reportan cortes intermitentes en la alta montaña, presencia de nieve y calzada resbaladiza, por lo que se solicita circular con extrema precaución.

Demoras en Aguas Blancas

En el norte provincial, el paso Aguas Blancas – Bermejo funciona con normalidad durante las 24 horas, aunque se registran demoras por controles de Gendarmería Nacional. Una situación similar se presenta en Puerto Chalanas, donde también se reforzaron los controles de seguridad.

Qué pasos están habilitados

Se encuentran habilitados:

El Condado – La Mamora : 24 horas.

: 24 horas. Aguas Blancas – Bermejo : 24 horas.

: 24 horas. Salvador Mazza – Yacuiba : 24 horas.

: 24 horas. Misión La Paz – Pozo Hondo : de 7 a 20.

: de 7 a 20. Puerto Chalanas – Bermejo : de 6 a 20.

: de 6 a 20. Paso de Jama : de 9 a 19.15.

: de 9 a 19.15. Paso Sico: habilitado únicamente para transporte de cargas.

Por otra parte, el Paso Socompa continúa cerrado. También se informó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.