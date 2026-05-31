Sumalao vive hoy su jornada central con refuerzo de colectivos

La celebración central del Cristo de Sumalao se realiza este domingo con una masiva concurrencia de peregrinos. SAETA reforzó el servicio con frecuencias especiales y unidades adicionales durante toda la jornada.
 
Salta31/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Fiesta Grande del Cristo de Sumalao vive este domingo su jornada más convocante, con miles de fieles llegando desde distintos puntos de la provincia para participar de las celebraciones religiosas.

Ante la gran afluencia de peregrinos, SAETA dispuso un operativo especial de transporte que se extenderá desde las 5 hasta las 21 horas. Los colectivos hacia Sumalao circularán con frecuencias de apenas cuatro minutos para facilitar el traslado de los asistentes.

Refuerzo desde Salta y el Valle de Lerma

Además de las unidades que parten desde el sector del Teleférico de Salta, se habilitaron servicios especiales desde Cerrillos, La Merced, Rosario de Lerma, Campo Quijano, Chicoana y El Carril.

La medida busca evitar demoras en una jornada en la que las rutas de acceso a Sumalao registran un intenso movimiento de fieles, promesantes y familias que participan de una de las manifestaciones religiosas más importantes de Salta.

Continúan los servicios durante la semana

Tras la celebración principal de este domingo, SAETA mantendrá refuerzos para las misas de acción de gracias previstas para lunes, martes y miércoles.

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