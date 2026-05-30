Seguridad vial en Salta: entregaron cascos y kits a ciclistas en el Cerro San Bernardo



El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming encabezó la actividad “Pedaleando Juntos”, una propuesta destinada a fomentar la movilidad sustentable, el uso responsable de la bicicleta y la concientización sobre la seguridad vial.

En ese marco, Fleming, destacó que son fundamentales las tareas preventivas y de concientización ciudadana para promover un cambio de conducta en el tránsito tendientes a reducir los índices de siniestralidad y mortalidad vial. Reiteró la necesidad de generar todas las acciones preventivas para un cambio en la cultura vial.

Mediante actividades recreativas se sensibilizó a salteños y turistas sobre la importancia de cumplir con las normativas viales, las medidas preventivas para una circulación y conducción segura, tales como el uso del cinturón de seguridad, el casco reglamentario para ciclistas, evitar las distracciones al conducir, entre otros puntos.

La jornada se desarrolló en la Cima del Cerro San Bernardo y contó con la participación de distintas personas, ciclistas y familias que disfrutaron, además, de actividades de capacitación y chequeo básico de bicicletas.

Durante el encuentro se realizaron sorteos entre los presentes, entregándose cascos para bicicleta y kits de seguridad vial, con el objetivo de promover una circulación más segura y responsable.

En la actividad también participó el jefe del Programa de Capacitación de la Subsecretaría de Seguridad Vial, Rodolfo Montero, el personal del organismo provincial y Bici Policías, quienes destacaron la importancia de generar espacios de educación, prevención y convivencia vial para toda la comunidad.